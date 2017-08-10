川普禁跨性別人士從軍 5人提告

上月川普才表示美國軍方以耗費經費理由將禁止川跨性別人士從軍，5名跨性別女性不滿此改變，將提出告訴。

川普上月26日推文寫道，「在與我的將領及軍事專家討論後，美國政府將不准許跨性別從軍，不論任何職位。我們的軍隊應該專注在堅決與絕對的勝利，而無法承擔軍隊中有跨性別所造成的巨大醫療負擔與分裂。謝謝。」

有法律專家指，川普新政策針對跨性別者，有違憲法平等權利原則。5名跨性別女性美軍就美國總統川普宣布禁止跨性別人士從軍，對川普及國防部提告。因為不清楚是否會被革職，或失去退伍或退役津貼等。

(中時電子報)