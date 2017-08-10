慶富造船涉嫌詐貸　總裁陳慶男陳偉志父子凌晨遭移送雄檢複訊

3年前以350億拿下海軍6艘獵雷艦採購案的慶富造船公司9日驚傳詐貸疑案，遭高雄檢調搜索並傳喚慶富總裁陳慶男（中）等人士，慶富造船涉嫌以不實文件充當獵雷艦的購料證明，向多家銀行聯貸，涉嫌詐欺、背信及偽造文書。圖為慶富造船總裁陳慶男10日凌晨遭檢調移送雄檢複訊，面對媒體詢問不發一語並以手遮臉。（王錦河攝）

3年前以350億拿下海軍6艘獵雷艦採購案的慶富造船公司9日驚傳詐貸疑案，遭高雄檢調搜索並傳喚慶富副董陳偉志（中）等人士，慶富造船涉嫌以不實文件充當獵雷艦的購料證明，向 多家銀行聯貸，涉嫌詐欺、背信及偽造文書。圖為慶富造船副董陳偉志10日凌晨遭檢調移送雄檢複訊 ，面對媒體詢問不發一語。（王錦河攝）

3年前以350億拿下海軍6艘獵雷艦採購案的慶富造船公司9日驚傳詐貸疑案，遭高雄檢調搜索並傳喚慶富總裁陳慶男（中）等人士，慶富造船涉嫌以不實文件充當獵雷艦的購料證明，向多家銀行聯貸，涉嫌詐欺、背信及偽造文書。圖為慶富造船總裁陳慶男10日凌晨遭檢調移送雄檢複訊，面對媒體詢問不發一語。（王錦河攝）

3年前以350億拿下海軍6艘獵雷艦採購案的慶富造船公司9日驚傳詐貸疑案，遭高雄檢調搜索並傳喚慶富總裁陳慶男（中）等人士，慶富造船涉嫌以不實文件充當獵雷艦的購料證明，向多家銀行聯貸，涉嫌詐欺、背信及偽造文書。圖為慶富造船總裁陳慶男10日凌晨遭檢調移送雄檢複訊，面對媒體詢問不發一語。（王錦河攝）

3年前以350億拿下海軍6艘獵雷艦採購案的慶富造船公司9日驚傳詐貸疑案，遭高雄檢調搜索並傳喚慶富總裁陳慶男（中）等人士，慶富造船涉嫌以不實文件充當獵雷艦的購料證明，向多家銀行聯貸，涉嫌詐欺、背信及偽造文書。圖為慶富造船總裁陳慶男10日凌晨遭檢調移送雄檢複訊，面對媒體詢問不發一語。（王錦河攝）

3年前以350億拿下海軍6艘獵雷艦採購案的慶富造船公司9日驚傳詐貸疑案，遭高雄檢調搜索並傳喚慶富副董陳偉志（中）等人士，慶富造船涉嫌以不實文件充當獵雷艦的購料證明，向多家銀行聯貸，涉嫌詐欺、背信及偽造文書。圖為慶富造船副董陳偉志10日凌晨遭檢調移送雄檢複訊，面對媒體詢問不發一語。（王錦河攝）

3年前以350億拿下海軍6艘獵雷艦採購案的慶富造船公司9日驚傳詐貸疑案，遭高雄檢調搜索並傳喚慶富副董陳偉志（中）等人士，慶富造船涉嫌以不實文件充當獵雷艦的購料證明，向多家銀行聯貸，涉嫌詐欺、背信及偽造文書。圖為慶富造船副董陳偉志10日凌晨遭檢調移送雄檢複訊，面對媒體詢問不發一語。（王錦河攝）

3年前以350億拿下海軍6艘獵雷艦採購案的慶富造船公司9日驚傳詐貸疑案，遭高雄檢調搜索並傳喚慶富總裁陳慶男和副董陳偉志父子等人士，慶富造船涉嫌以不實文件充當獵雷艦的購料證明，向多家銀行聯貸，涉嫌詐欺、背信及偽造文書。慶富造船總裁陳慶男和副董陳偉志父子10日凌晨遭檢調移送高雄地檢署複訊，面對媒體詢問不發一語，總裁陳慶男並以手遮臉。

(中時)