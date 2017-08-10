洞朗僵局 印度軍隊傳進入不戰不和模式
中國和印度軍隊一直在兩國邊境附近的洞朗區域僵持不下，《印度時報》(Times of India)表示，當地印軍已進入「不戰不和」模式，目前該區一切維持現狀。
該報引述的官方消息來源表示，當地印度軍隊並沒有明顯的調度軍力和武器，若有任何行動也只是為了要維護。雖然印度傳出派遣駐紮在Sukna地區的33兵團前往洞朗的消息，但消息來源表示沒有在當地增兵，並說現在印軍在洞朗已進入「不戰不和」模式─和敵方進行對抗和對峙位置。
中國和印度軍隊在洞朗地區已陷入面對面對峙的僵局50天了，6月中旬不丹向印度求援，表示中國軍隊企圖在其位於洞朗的領土上築路，印度立即派軍前往制止，中國認為這是其領土，並要求印度立即撤軍。
(中時電子報)
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