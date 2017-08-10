想住川普家嗎？一晚2萬2

川普租住該大屋的費用為每晚725美元(約台幣2萬2)。(圖片取自washingtonpost)

想體驗看看美國總統川普小時候住的豪宅嗎？川普出生後便入住的三層豪宅位在紐約皇后區，目前被人以每晚725元美元(約台幣2萬2)出租。

這間由川普父親1940年興建的三層的豪宅，今年3月被私人投資者收購後，近日被發現在Airbnb網站上，這間豪宅已被出租，每晚費用725元，最多可住16人。出租人表示，出租房子與白宮、總統川普，以及川普集團沒有任何關係，與川普小時候相比，豪宅佈置幾乎一樣，「能夠住進現任總統的故居，是一個難得特別的機會」

這座房子前後換了多個屋主，2016年總統大選之前，有人以139萬美元的價格買下了該物業，不過大選後幾個星期後翻長，高達54％。而去年這棟房子讓來自中國的一名女性投資者以214萬元競投所得。

(中時電子報)