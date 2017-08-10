一路熱到月底？ 全台晴朗炎熱 北市午後體感溫都還飆40度
(更新時間07:09 大雨特報)到底還要熱多久？天氣風險公司總監賈新興昨（9）日表示，至少未來10天，仍舊強勢的太平洋高壓主導下，高溫烤番薯的日子，民眾還得慢慢熬。今日台灣及外島各地還是晴朗炎熱，只有山區有零星短暫雨，防曬避暑，仍是全民第一要務。不過氣象局在上午06:55發布大雨特報，由於對流雲氣旺盛，中部地區包括台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣市要注意瞬間強降雨。
中央氣象局表示，今（10）日受到西南風影響，全台各地及金門為晴到多雲，白天氣溫偏高，大臺北地區及基隆地區有37度以上高溫發生的機率，東南部地區亦有焚風發生的機率，請注意。
從氣象局提供資料顯示，由於平地午後雷陣雨機率稍減，台北市部份地區即便過了中午，體感溫度都仍上看40度，相對溼度也偏高，潮濕悶熱的感覺會讓人更不舒服，除了減少外出之外，多補充水分，避免中暑或熱衰竭。
氣象達人彭啟明則是指出，「目前西太平洋的大氣環流配置，大方向沒有顯著的變化，依舊是太平洋高壓盤據，不過位置偏南，抑制了颱風的發展，也增強了台灣附近穩定的天氣型態，預期高溫天氣仍將持續一兩周以上，可能要等到八月下旬或是八月底才會有些變化。」
降雨部份，臺灣中南部地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨機率，午後台灣東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，也請山區活動的民眾多加留意天氣變化。
(中時電子報)
文章來源：氣象達人彭啟明臉書
關鍵字：天氣
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