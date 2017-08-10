北韓射飛彈到夏威夷 只要20分

美國軍方專家估計，若從北韓射出飛彈，20分鐘能打到夏威夷。(圖片取自metro)

北韓週三表示仔細檢視戰略計畫，認真考慮攻擊美國關島，而位於軍事重鎮的夏威夷也感到威脅推出新的民防計畫，因為專家表示北韓發射核彈到夏威夷，只需要20分鐘。

根據美國有線電視新聞網（CNN）新聞報導，軍事專家表示如果北韓決定對夏威夷發射核彈，扣去追蹤核彈需要的5分鐘，夏威夷只有15分鐘可以反應。

美軍在夏威夷已部署薩德系統，當地也是美軍的戰略重地，珍珠港停泊大批美艦，管理局認為夏威夷遭飛彈攻擊雖然不太可能但還是要預防。夏威夷以一顆1萬5000噸核子導彈在檀香山爆炸的情境做演習，他們告訴民眾，萬一發生核爆，不要四處奔逃，待在室內遠離窗戶的地方，並立刻停車尋找掩護，或就地躺平，別注視爆炸閃光。「你將沒有時間集結家人，因此跑到避難處所動作，一切都必須是下意識的。」

北韓國營媒體朝鮮中央通訊社(KCNA)今日稍早報導，北韓軍方檢視工作計畫，以中程到遠程戰略彈道導彈，攻擊區域將落在關島。威脅傳出後幾小時，美國總統川普警告北韓，如果再敢威脅美國，就會「遭遇世界前所未見的烈焰風暴」。

(中時電子報)