北韓宣布月中完成攻擊關島計畫 就等下令攻擊
北韓官方媒體朝鮮中央通訊社(KCNA)回應美國總統川普(Donald Trump)對該國的威脅，表示只有絕對武力才可對付像川普一樣無理的人，北韓也表示8月中將完成對關島的攻擊計畫，呈交其核武部門上級後「等待下令」。
KCNA表示北韓軍隊「即將採取」的行動，會有效制止美國在朝鮮半島附近和南部的「瘋狂的行徑」。北韓將會在8月中完成對關島發動攻擊的計畫，掌管火箭司令部的北韓將軍Kim Rak Gyom表示，計畫對距離關島約30-40公里的海域發射中程飛彈。這個計畫將交給上級後等待攻擊指示。在此同時，北韓將會密切注意美國的嚴刑。
該官媒也抨擊川普對北韓威脅的「火和憤怒」是屁話，Kim表示只有絕對武力才會對像川普這樣不講理的人有效。
川普昨天針對北韓炫耀美國的核武優勢，他說上任後首要命令就是要更新和現代化軍械庫，使得現在該庫比過去以往都更強大。這是美國少見的炫耀其核武能力，但國務卿提勒森(Rex Tillerson)企圖降低川普這番言論的影響，表示川普只是要用北韓可以理解的方式傳達重大訊息。
提勒森昨天也搭機前往關島，並表示他不認為北韓即將攻擊關島，「我認為美國人今晚可以好好睡一覺，不用擔心過去幾天說詞。」
(中時電子報)
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