受火災影響 台中廣三SOGO今休館一天

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台中廣三SOGO百貨在昨（9日）晚間發生小吃街油煙館冒濃煙意外，業者警急疏散館內顧客，經台中市消防局進入館入救災及巡視，排除可能引發更大災後，館方深夜警急決定，今（10日）將休館一天進行全面性安全檢查。

(中時)