8月10日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●美朝互嗆 核戰風險激升

朝鮮半島緊張局勢急遽升高。在日本長崎原爆悲劇72周年的這一天，北韓領導人金正恩擁核自重，不把國際制裁當回事，惹毛美國總統川普，兩人隔海互槓，再次讓全球陷入核戰憂懼。在東北亞地緣政治風險升高下，國際金融市場不安情緒彌漫，股市重挫，金價大漲。

●台灣若限電 林全應引咎下台

盛夏用電量大增，離限電僅一步之距，台灣應否啟動核電？政府與民間原可理性對話，但是行政院長林全一聽到「核電」就要台電「趕快死了這條心」，另謀他法。林全既然做了決定，一旦兩年內電力補不上來，發生限電，林全就該為政策負責下台！

●葉望輝警告 美不會挺台獨

美國前副總統錢尼的副國家安全顧問、愛達荷州共和黨主席葉望輝(Stephen J. Yates)表示，如果台灣人民確定都同意獨立，他會尊重台灣的選擇，但他強調，「台灣人自己的選擇，不要寄望美國會介入相挺。

重點要聞

●宅配通太扯 萬件貨沒送 延遲4天 消費者氣炸

國內民營第二大宅配業者台灣宅配通大出包，估影響上萬件、千萬元貨品運送！《蘋果》近日接獲多名民眾投訴，氣沖沖控訴上周及本周寄送、早應送達的貨件不見蹤影，延遲四天，「貨件不知道淪落何處，客服電話完全不通！」宅配通主管昨表示，因北部轉運中心上周六由新北市新莊轉往桃園大園，電腦分貨系統異常，影響大台北、桃、竹等六縣市運送，預計延遲二至三日。消基會痛批：「宅配通是具規模的物流公司，不該犯這種錯誤。」

●九寨溝強震 撤4.7萬遊客

中國四川省知名風景區九寨溝附近前天發生規模7.0強震，至少19死、263傷，多處公路坍方，大批遊客受困，直到昨下午5時，約4.7萬多名遊客才全撤離。我觀光局表示，台灣約19個旅行團、341人在當地，旅客皆平安。陸委會昨將九寨溝等地震災區列為橙色旅遊警示區域，提醒民眾非必要應避免前往災區。

●北韓嗆炸關島 惹毛川普

美國與北韓上演狠話交鋒，美國總統川普前天警告北韓勿恫嚇美國，否則將面對「前所未見的烈焰風暴」，北韓強勢回應，點名可能以飛彈攻擊美國軍事重鎮關島。國際憂心雙方愈罵愈兇令緊張升高，中、法、德等國紛紛要求雙方自制，但川普昨繼續叫陣，指美國現今的核武能力全球第一，「希望我們永遠不必動用」。

重點要聞

●川普叫囂vs.北韓叫戰 雙方狂放狠話

美國與北韓九日爆發最新一輪口水戰！先是度假中的美國總統川普警告北韓最好別再威脅美國，否則將遭遇世界從未見過的戰火與怒火（fire and fury）。北韓數小時後立刻透過官媒宣布，正考慮發射飛彈對關島周邊進行包圍射擊，就等最高領袖金正恩一聲令下。

●世大運手冊 地理名詞將改回Taiwan

二○一七台北世界大學運動會本月十九日登場，世大運手冊中以「中華台北」代表台灣，被批自我矮化。台北市長柯文哲昨天表示，國際大學運動總會（FISU）對世大運手冊有審核權，逕行把Taiwan 改成Chinese Taipei，但他要求地理名詞不要改。

●政軍兵推 總統：武力不會讓中華民國屈服

由國安會主導的政軍兵推，於本月四日至六日舉行，總統府、行政院與內閣各部會都參加。國防部昨天在官方臉書上發布「中華民國一○六年國家政軍演習」短片，包括蔡英文總統搭乘雲豹裝甲車的畫面，位於大直山腹中的「國家政軍指揮中心」內部情景也曝光；蔡總統並模擬對全國軍民演講，強調武力不會讓中華民國屈服，只要台灣人團結起來，自由民主終將勝利。

重點要聞

●黨產會調查// 中影資產嚴重低估 遭賤賣

台北地檢署正偵辦「三中」中影案，行政院黨產會十六日將就中影召開聽證程序。黨產會最新調查發現，中投公司二○○六年出售中影時，所鑑價的每股六十五元價額，嚴重低估中影股價價值，其中「中影每股淨值」、「類比公司淨值調整數」、「股價調整數」等計算方式皆有瑕疵，就連中影會計師林寬照都向黨產會直言，中影股價鑑價計算方式「嚴重低估中影公司土地價值」，中影恐怕遭到賤賣。

●台水推枯水水價

今年梅雨季前，部分地區一度面臨缺水甚至限水，台灣自來水公司昨說明前瞻計畫推動水環境計畫，以有效減少缺水狀況；對於水價調整，提出「枯水水價」構想，擬將全國分成不同供水區，設定水庫蓄水量、河川逕流量等指標，若出現缺水警訊將進行水價分區調整，未來水價級距將從四級增為六至七級，預計九月底提案送經濟部審議。

●獵雷艦包商涉詐貸 可能解約求償

高雄慶富造船公司承包國防部海軍司令部六艘「獵雷艦」標案，高雄地檢署昨指揮調查局南機站等上百調查員，兵分多路搜索「慶富集團」（旗下包含慶富造船公司、慶洋投資公司、慶峯水產公司）等十四處地點，同時至第一銀行調取相關貸款核撥資料後，傳喚負責人陳慶男、陳偉志父子及相關業務承辦人員等十九人，就慶富集團涉嫌以不實資料向銀行詐貸，漏夜偵訊。

(中時電子報)