北韓美國緊張情勢怎麼變？有這七種可能

北韓近期頻射飛彈引起關注。(圖片取自美聯社)

在北韓不斷發展洲際飛彈、威脅要攻擊美國，迫使美國國防部長也威脅要以殲滅北韓政權和人民之際，英國媒體《衛報》(The Guardian)指出，北韓美國僵局可能會有這7種發展。

預防性戰爭

美國總統安全顧問H·R·麥馬斯特(HR McMaster)最近建議美國對北韓發動突襲，摧毀重要北韓軍事設施，大挫北韓軍隊攻擊美國的能力，並引發政變或是人民反叛，但北韓在全國各處藏了許多炸彈、還有超過8千大砲對準南韓首爾，因此這可能性相當低，因很難一口氣瓦解北韓武力。

強硬制止

有人認為美國和其盟友對北韓的軍事挑釁反應不夠強硬，美國應該要適量採取武力，但不達到上述預防性戰爭的程度。因此美國有可能在下次北韓試射洲際飛彈時，轟炸試射地點，但問題是北韓可能無法辨別這是單一還是全面攻擊，可能會導致開戰。

刺殺金正恩

美國和南韓一直都有考慮要刺殺北韓最高領導人金正恩，南韓軍隊甚至傳出有一旅的士兵專門為此受訓，但金正恩是世界上被保護最嚴密的人之一，就算他真的被刺殺，有可能也只是被另一人迅速取代，而且有可能因此爆發戰爭。

施加經濟壓力

聯合國上週末已經對北韓祭出新的經濟制裁，使得北韓變得更為孤立，若要施加更多經濟壓力就需要中國採取行動，但北京擔心這會導致北韓政權瓦解。美國評論家雖然呼籲白宮對不遵守禁運的中國公司進行制裁，但這會導致中國採取相應報復行動，使中美關係惡化，北韓可能也只是轉向走私和自給自足的模式。

重啟談判

北韓在美國前總統歐巴馬(Barack Obama)時期，就已拒絕以停止試射、最終銷毀核子武器作為談判的前提，因此若要使北韓重回談判桌，有可能須讓北韓繼續發展核武，這會破壞防止核武擴散協議，並使得他國開始考慮學北韓發展核武。

美韓停止演習

中國和俄羅斯認為美國和南韓、以及其盟友若停止軍事演習，北韓就會停止飛彈試射和發展核武，但南韓現任總統文在寅(Moon Jae-in)不見得會像前任般支持支持這個提議，也沒辦法確保北韓會在美韓停止演習後遵守承諾。

無條件會談

美國的北韓專家Siegfried Hecker造訪過北韓7次、並參觀過其核武設施，他呼籲美國和北韓官員立即在無任何條件的情況下會面，開啟一條新的溝通管道，以避免誤判、發生小事件導致情況失控。

(中時電子報)