牽小周周餵食長頸鹿好有愛 昆凌大讚「我的勇敢女孩」

昆凌與小周周互動模樣，被網友大讚好溫馨。(圖/昆凌臉書、IG)

昆凌和周杰倫結婚至今兩年多，迎來一對子女組成「好」字，雖然常在臉書分享與小孩的互動，但注重隱私的夫妻倆從未曝光正面照，近日昆凌PO出一張牽著女兒小周周餵食長頸鹿的照片，被粉絲大讚母愛爆表。

昆凌在Instagram發佈與小周周到泰國出遊的，畫面中她一手放在女兒肩膀上，一手幫忙拿著女兒手中的草，陪伴她一起餵食長頸鹿，只見小周周毫無恐懼感，反而相當樂在其中，看見女兒開心的模樣，也讓為人母的昆凌直呼「My brave lady」，母女倆的互動讓網友看了直呼好溫馨，紛紛留言「融化了…太可愛」、「又看到妹妹的後脑勺」，不過最後仍不忘敲碗跪求，希望早日看到小周周的正面照。

(中時電子報)