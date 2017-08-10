舒淇黏馮德倫放閃 「身強體健保護我」

舒淇甜靠馮德倫放閃！（圖／取自IG）

馮德倫近來忙著宣傳導演新作《俠盜聯盟》，該片更和老婆舒淇一起合作，兩人日前在北京記者會同台，今日台北記者會舒淇卻缺席，但她搶先在網上放閃，貼出與馮德倫的親密合照，更甜喊「身強體健，才好好保護（我）！」

舒淇過去與馮德倫屢被烏龍傳婚變，這回她身體力行破除謠言，在網上貼出與馮德倫依靠的慶生恩愛照，還甜蜜寫下「你乖乖地努力工作，「最重要是身強體健，才好好保護（我）。」更以「二馬先生」稱呼馮德倫，被揶揄相當難得公開兩人的生活小情趣。

照片中的舒淇甜靠在馮德倫身旁，還賣萌嘟起嘴巴，但也強調「糖就不要派太多」，搞笑稱擔心大家蛀牙。不過因為有另外工作在身的舒淇，將不會在台和老公和體，因此粉絲想看，恐怕還得再等等。

(中時電子報)