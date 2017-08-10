舒淇黏馮德倫放閃 「身強體健保護我」
馮德倫近來忙著宣傳導演新作《俠盜聯盟》，該片更和老婆舒淇一起合作，兩人日前在北京記者會同台，今日台北記者會舒淇卻缺席，但她搶先在網上放閃，貼出與馮德倫的親密合照，更甜喊「身強體健，才好好保護（我）！」
舒淇過去與馮德倫屢被烏龍傳婚變，這回她身體力行破除謠言，在網上貼出與馮德倫依靠的慶生恩愛照，還甜蜜寫下「你乖乖地努力工作，「最重要是身強體健，才好好保護（我）。」更以「二馬先生」稱呼馮德倫，被揶揄相當難得公開兩人的生活小情趣。
照片中的舒淇甜靠在馮德倫身旁，還賣萌嘟起嘴巴，但也強調「糖就不要派太多」，搞笑稱擔心大家蛀牙。不過因為有另外工作在身的舒淇，將不會在台和老公和體，因此粉絲想看，恐怕還得再等等。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。