洪孟楷：蔡開空白支票 百姓只想怒吼這兩字

總統蔡英文。（資料照，劉宗龍攝）

總統蔡英文曾說過「台灣不缺電」、「不會讓台灣缺電、核電二選一」，不料台灣這兩周卻陷入限電危機。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，面對蔡英文的空白支票，沒有比這兩個字更能表達人民的心聲！而他轉貼的影片中，蔡英文的談話片段都穿插著歌手張震嶽的歌曲「放屁」中的一段歌詞「因為他在放屁」。

洪孟楷指出，過去兩週限電危機將暫時告一段落，但這次會因電塔倒塌而陷入缺電危機，事實上就是過去蔡英文在選舉時不斷的開空白支票，刻意用「台灣不缺電」的方式誤導民眾、也不尊重台電專業，如今一根電塔就讓牛皮吹破，熱得受不了時，全台百姓只想用這兩個字喊出怒吼！

他說從電塔倒塌後到現在，基層的台電工作人員是全台最辛苦的一群，日夜不停地發電、維修、保養、緊盯，深怕再有狀況就真的讓台灣人民生活受到影響，不料卻還有民進黨黨職人員或民代上政論節目持續大罵台電黑箱、或是台電應該負責。洪不滿表示，蔡英文在競選時開的空頭支票，難道有拉台電人員來背書嗎？「說到底，都是競選時一廂情願的幻想罷了」。

洪孟楷說，蔡總統無論是臉書或是公開，也都未對台灣人員表達感謝，除了放任發言人出來與縣市長嗆聲中二外，到底能不能把全台百姓都當做自己人，對辛苦的台電人員說聲「謝謝」，有那麼難嗎？

「選舉時說山盟海誓、選舉後說沒我的事」。洪孟楷要蔡英文總統好好審視兩年前的它是怎麼樣在大眾面前演講，當時的講稿再拿出來看一下，然後回想，到底是那個中二的文膽，讓她說出這樣的空頭支票！

(中時電子報)