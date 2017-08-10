黃暐瀚：若不是選舉 藍綠不會開非核家園支票

蔡政府推動非核家園，深受限電危機考驗。(資料照)

近期台灣陷入缺電危機，廢核或擁核這敏感議題，在台再掀波瀾。回顧上屆總統大選，藍綠皆強調「2025年非核家園」是目標。對此，資深媒體人黃暐瀚認為小英的方法是綠能，但綠能無法成為「基載電力」；而朱立倫的方法，則是「全火力」，這樣空氣汙染問題加重。在我看來，十年後要完全「廢核」，幾乎是不可能的任務。若不是為了選舉，黃暐瀚認為蔡英文與朱立倫，根本不會開出「2025將達成非核家園」這樣的支票。

黃暐瀚表示台灣當然可以「廢核」，不過強制廢核的結果，將要承擔「犧牲經濟發展」、「空氣汙染嚴重」，以及「大幅度的提高電價」。問題是，告訴你「廢核不是夢」的政治人物們，卻沒有負責的告訴你，為了實現這個夢，得付出多少代價？

長期以來，台灣受到兩黨政治的競爭所影響，選民已不自覺的，習慣將事情「二分法」，而且常常是「藍綠兩極化」。支持國民黨的，把挺綠民眾，一律看成暴民；支持民進黨的，又習慣把藍軍視為「親中、賣台、貪腐，挺財團」。明明都是在同一塊土地一起生活的兩群人，莫名其妙的，彼此仇恨。

而為取得政權，藍綠政客早已習慣無所不用其極的，誇大指控對手，偏偏選民因為內心愛恨太過強烈，對於這種明顯的謬誤，卻總是不察。明明政客說的「不實在」、「不可能」，甚至「根本做不到」！只因為政治光譜相同，只要所愛所信之人可以選上，都OK。

這樣的特殊文化，已令台灣的選舉，看不到「牛肉」，只有「八卦」。那個人私德出問題？誰的爸媽又幫誰買過幾個房子？幾塊土地？變成選舉主旋律，一次又一次的上演在選前的台灣。黃暐瀚認為有時想想，覺得悲哀。難道這就是台灣引以為傲的民主嗎？

(中時電子報)