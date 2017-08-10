北韓擬朝關島試射4枚導彈 將飛越日本3縣

北韓中央通信社10日報導，北韓正考慮實施朝距關島30至40公里的外海，同時試射4枚新型中程彈道飛彈「火星12」的作戰計畫。

「火星12」試射時，將通過日本的島根、廣島、高知3縣上空。此舉充分顯露出北韓挑戰美日同盟的姿態。

(中時)