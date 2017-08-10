北韓打關島 影響中韓產婦？
川普與金正恩兩個狂人互嗆，北韓揚言要核彈射關島，但「中韓產婦」卻可能成為美朝駁火的無辜受害者，為何？
據BBC報導，關島擁有純淨的白沙海灘、蔚藍的海水以及茂密的山林，是一個四季如春的旅遊勝地，吸引著大量來自世界各國的遊客。在去關島旅遊的人群中有一個特殊的群體，她們都是孕婦。這種旅遊方式叫「生育旅行」（Birth Tourism）。
所謂生育旅行，就是為了獲取國籍，前往實施屬地主義的國家旅遊，並把孩子生在那裏。美國給予新生兒落地國籍，是生育旅行的主要目的地之一。
2015年，關島的鄰居，塞班島上出生的嬰兒，70%的父母都來自中國。塞班島所在的美國北馬里亞納群島上的「生育旅行」兩年增長了175%。
雖然目前在關島生育旅行的主力軍是韓國人，但是《今日美國》發現，關島也和塞班島一樣，大批來自中國凖父母正在湧入。
如今核威脅籠罩，是否會影響大陸孕婦的「生育之旅」？答案顯然是肯定的。一名準備懷孕的湖北女孩向BBC表示，「安全還是最重要的，應該不會有什麼人會想冒著生命危險去拿一個國籍吧。」
不止遊客害怕核武攻擊，關島本地居民更是擔心。「當然還是擔心了！一想到有來自北韓的核威脅就害怕」，一家旅館的經理阿黛爾（Adele）說，很多人已經開始囤積食物了，「祈禱美軍可以幫助我們」。
(中時電子報)
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