NBA》無法理解！巴克利痛批厄文愚蠢
比起贊同厄文主動要求離開騎士與「小皇帝」詹姆斯，資深球評兼傳奇球星的「惡漢」巴克利10日接受《NBA TV》訪問強調，自己完全無法理解厄文做法，甚至認為厄文相當愚蠢，以巴克利的立場，根本不會想要離開詹皇身邊。
「你會希望自己在1支優秀球隊，也希望能跟偉大球員同隊打球，只是想當球隊一哥或領袖的話，那很愚蠢，」巴克利說，「假如我有機會能跟偉大球員一起打球，我當然會相當樂意，一切都是為了贏球這個目的。」
巴克利強調，假如厄文到了爛隊，更成為這支球隊的領袖球員，他可以保證厄文不可能享受到太多樂趣，現在厄文想要離開世界最棒的球員身邊，巴克利很清楚待在詹皇身邊會有多麼龐大的陰影，這是理所當然會出現的情況。
巴克利更引用了喬丹、柏德、歐尼爾等偉大球星為例，想要在這些偉大球星身邊摘冠，必須付出的代價就是忍受那些負面陰影，「假如你能跟這些偉大球星一起打球，你就已經贏得成功的一半。」生涯從未奪冠的巴克利強調。
「你希望分享榮耀，也盼望贏球，現在NBA當中只有3或4隊能夠做到，」巴克利說，「假如你不在這3或4隊當中，未來7個月時間根本浪費掉了，所以我無法理解厄文為何不想跟詹皇打球，連我現在都想跟詹皇同隊打球。」
(中時電子報)
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