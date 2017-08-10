渡邊謙出軌妻心死 暴瘦8公斤變紙片人

南果步近日手上不見婚戒，似乎已拿下。(圖／翻攝自日網)

南果步被拍到一臉憔悴。(圖／翻攝自日網)

日本影帝渡邊謙日前認了瞞著罹癌星妻南果步出軌，不倫戀長達3年，讓妻子大受打擊，近日她出席主演日劇慶功宴，坦承暴瘦8公斤，婚戒也沒帶，似乎難過到心死。

南果步在日劇《熟年女子》中，剛好飾演因老公外遇而離婚的女子，剛好現實生活中，渡邊謙也爆出婚外情，讓她一度想辭演，但因不想影響劇組行程，還是答應演出，不過開朗的她，常一個人面對牆壁發呆，心情看起來很低落，讓身邊工作人員看了都很不捨。

而原本她的體重有48公斤，但因罹癌加上老公外遇，讓她暴瘦剩40公斤，變成紙片人，連同劇演員草刈正雄都表示，有一場戲他要背著南果步，沒想到背起來很輕，他才知道對方瘦了8公斤。據悉，渡邊謙明年將演出NHK大河劇，夫妻倆和NHK達成協議，該劇播出期間將不會離婚。

(中時電子報)