渡邊謙出軌妻心死 暴瘦8公斤變紙片人
日本影帝渡邊謙日前認了瞞著罹癌星妻南果步出軌，不倫戀長達3年，讓妻子大受打擊，近日她出席主演日劇慶功宴，坦承暴瘦8公斤，婚戒也沒帶，似乎難過到心死。
南果步在日劇《熟年女子》中，剛好飾演因老公外遇而離婚的女子，剛好現實生活中，渡邊謙也爆出婚外情，讓她一度想辭演，但因不想影響劇組行程，還是答應演出，不過開朗的她，常一個人面對牆壁發呆，心情看起來很低落，讓身邊工作人員看了都很不捨。
而原本她的體重有48公斤，但因罹癌加上老公外遇，讓她暴瘦剩40公斤，變成紙片人，連同劇演員草刈正雄都表示，有一場戲他要背著南果步，沒想到背起來很輕，他才知道對方瘦了8公斤。據悉，渡邊謙明年將演出NHK大河劇，夫妻倆和NHK達成協議，該劇播出期間將不會離婚。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。