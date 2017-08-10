俄媒稱美軍「生病了」 包括F-35與士兵超重
近來有關於美軍的負面報導不斷，包括常出包的F-35戰機到士兵的體重問題等，不禁令人懷疑美軍生病了嗎？俄媒嘗試為五角大廈把脈，點出美軍的五大嚴重病灶。
俄羅斯衛星網報導，美軍現在暴露一系列的嚴重問題，包括麻煩的F-35、戰鬥力問題、軍隊變革問題、士兵超重問題、自殺問題等。
第一，洛克希德·馬丁公司研製的F-35第五代聯合攻擊戰鬥機，是一個「國家級災難」。在過去兩年內出現了多次故障，例如軟體錯誤、飛行員頭盔在執勤中掉落等，為此美軍被迫投入計劃以外的更多資金。
第二，美軍官員常抱怨軍隊的戰鬥力低落，他們將問題歸咎於國家削減軍費，但多數媒體認為主要原因還是在於裁員。
第三，美軍正在因沒做好激烈變革準備的老將軍們而陷於崩潰，他們仍舊用上世紀70年代的眼光看待未來戰爭，並為此耗費巨資。
第四，目前有8%的美國軍人體重超重，這個比例在2001年時只有1.6%。這個趨勢有可能是鍛鍊不足、飲食不健康或生活習慣上的久坐不動。
第五，美軍自殺人數攀升，而且五角大廈沒辦法解決這個問題。外界認為，這可能跟美國在伊拉克、阿富汗戰爭下的背景有關。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。