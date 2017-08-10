俄媒稱美軍「生病了」 包括F-35與士兵超重

進行實戰射擊演練的美國士兵。(美聯社)

近來有關於美軍的負面報導不斷，包括常出包的F-35戰機到士兵的體重問題等，不禁令人懷疑美軍生病了嗎？俄媒嘗試為五角大廈把脈，點出美軍的五大嚴重病灶。

俄羅斯衛星網報導，美軍現在暴露一系列的嚴重問題，包括麻煩的F-35、戰鬥力問題、軍隊變革問題、士兵超重問題、自殺問題等。

第一，洛克希德·馬丁公司研製的F-35第五代聯合攻擊戰鬥機，是一個「國家級災難」。在過去兩年內出現了多次故障，例如軟體錯誤、飛行員頭盔在執勤中掉落等，為此美軍被迫投入計劃以外的更多資金。

第二，美軍官員常抱怨軍隊的戰鬥力低落，他們將問題歸咎於國家削減軍費，但多數媒體認為主要原因還是在於裁員。

第三，美軍正在因沒做好激烈變革準備的老將軍們而陷於崩潰，他們仍舊用上世紀70年代的眼光看待未來戰爭，並為此耗費巨資。

第四，目前有8%的美國軍人體重超重，這個比例在2001年時只有1.6%。這個趨勢有可能是鍛鍊不足、飲食不健康或生活習慣上的久坐不動。

第五，美軍自殺人數攀升，而且五角大廈沒辦法解決這個問題。外界認為，這可能跟美國在伊拉克、阿富汗戰爭下的背景有關。

(中時電子報)