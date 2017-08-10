解放軍從中印邊界退100公尺？陸軍方回應了

中國軍人在中印邊界拉著警告跨界的布條。(資料照片／美聯社)

中國印度近2個月以來緊張局勢不斷升溫，引發各界關注。日前有外媒報導，印度要求中國軍隊向後撤250公尺，中國只答應撤100公尺。對此，中國軍方則稱這完全是假消息，無稽之談。

路透報導指出，在中印未公開的外交談判過程中，新德里曾向北京提議，若要讓印度退回邊界線內，中國軍隊也應後退250公尺，未獲中國回應。之後中方代表又稱，只要獲得高層批准，中方可以後退100公尺，希望印度同時後撤，但雙方尚未達成共識。

對此，一名中國軍方人士表示，這是假消息，無稽之談，「即使從常識上來說，也根本不合邏輯」。他強調，印度必須無條件將軍隊撤回到邊界的印方一側，中國不會就印度撤軍與印方談條件。他說任何人沒有權利違背該立場，向印軍做出讓步。此外，他也認為該消息是印度編撰的。

該名中國軍方人士強調，印度需放棄任何以拖待變的幻想，也休想透過耍花招來動搖中方的意志。

(中時電子報)