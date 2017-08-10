買兇槍擊蔡正元服務處 藏鏡人今將曝光

前國民黨政策會執行長蔡正元（右）涉嫌在中影董事長期間侵占減資款3.7億元。（資料照，方濬哲攝）

國民黨前立委蔡正元因中影掏空案，目前羈押禁見，意外牽扯出中影10年前一起槍擊案。2007年7月蔡正元服務處遭人開槍，2008年1月警方逮捕主嫌等人。有媒體報導，當年參與教唆買兇的翁炳堯，因不滿沒收到錢，決定於今天前往地檢署自首，供出幕後「藏鏡人」。

2007年7月28日，蔡正元位在南港研究院路的服務處，下午1時30分許遭人槍擊，一歹徒朝大門連開兩槍，再由另一人騎車接應，往汐止方向逃逸，警告意味濃厚。警方初步調查，應為中影股權和投資糾紛問題肇禍。

主嫌為台南公園幫角頭翁炳堯，他以50萬元價格及提供作案制式槍枝，要求王姓嫌犯同張姓槍手及「阿正」，向蔡正元服務處開槍威嚇。根據《三立新聞網》報導，翁炳堯爆料槍擊背後有藏鏡人，並暗示是某商界大老答應給他酬勞卻沒給。因此決定10日要去自首。

翁炳堯受託開槍，談好價碼為3.2億，就是中影成交價32億的一成。翁稱自己當初做偽證，是有人想從蔡正元手中搶中影股權。但就算做了偽證，翁最後只拿到2000萬。究竟藏鏡人是誰，翁要到地檢署才說明。

(中時電子報)