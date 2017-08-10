買兇槍擊蔡正元服務處 藏鏡人今將曝光
國民黨前立委蔡正元因中影掏空案，目前羈押禁見，意外牽扯出中影10年前一起槍擊案。2007年7月蔡正元服務處遭人開槍，2008年1月警方逮捕主嫌等人。有媒體報導，當年參與教唆買兇的翁炳堯，因不滿沒收到錢，決定於今天前往地檢署自首，供出幕後「藏鏡人」。
2007年7月28日，蔡正元位在南港研究院路的服務處，下午1時30分許遭人槍擊，一歹徒朝大門連開兩槍，再由另一人騎車接應，往汐止方向逃逸，警告意味濃厚。警方初步調查，應為中影股權和投資糾紛問題肇禍。
主嫌為台南公園幫角頭翁炳堯，他以50萬元價格及提供作案制式槍枝，要求王姓嫌犯同張姓槍手及「阿正」，向蔡正元服務處開槍威嚇。根據《三立新聞網》報導，翁炳堯爆料槍擊背後有藏鏡人，並暗示是某商界大老答應給他酬勞卻沒給。因此決定10日要去自首。
翁炳堯受託開槍，談好價碼為3.2億，就是中影成交價32億的一成。翁稱自己當初做偽證，是有人想從蔡正元手中搶中影股權。但就算做了偽證，翁最後只拿到2000萬。究竟藏鏡人是誰，翁要到地檢署才說明。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。