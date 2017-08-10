太平頭汴坑溪疑似河水汙染 中市府持續循線追查
台中太平區光興隆大橋旁的頭汴坑溪，9日民眾在網路上檢舉有河水汙染情況，經台中市環保局至現場及附近周界水域巡線稽查，雖暫未發現有汙染或廢汙水排放情形！環保局強調，市府已採集水樣檢測分析，將進一步聯繫檢舉民眾詳細汙染位置與狀況，全力追查汙染源！
環保局表示，民眾於網路檢舉位於太平區光興隆大橋旁的頭汴坑溪疑似有河水汙染情事，水質呈現紫色，經環保局派員至該地點的排水管，以及鄰近周界水域追查，現場雖暫未發現有汙染或廢汙水排放情形，但市府已採集水樣檢測分析，將進一步聯繫檢舉民眾確認汙染位置與狀況。
環保局強調，該局將全力追查汙染源，若查獲違規排放，將依法嚴懲，絕不寬貸，以維護民眾居住環境。民眾若發現環境汙染情事，可撥打環保局陳情報案專線04-22291748或免付費電話0800-066666通報，環保局將儘速派員稽查。
(中時)
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