NBA》美媒預測下季MVP杜蘭特 詹皇韋少靠邊站
《ESPN》10日預測2017-18年球季年度MVP排名，結果勇士明星前鋒杜蘭特搶到17張第1名選票，以唯一破百的116分總分排在首位，騎士「小皇帝」詹姆斯屈居第2，上季年度MVP雷霆後衛韋斯布魯克竟然跌到第6！
其實《ESPN》過去許多預測準確度不高，這個年度MVP預測也是僅供參考，但以勇士下季完成衛冕呼聲來看，杜蘭特確實提前占據不少MVP優勢，今年他特地降薪留下，除了全力幫助勇士衛冕，也想爭取更多個人榮耀。
詹姆斯以9張第1名選票、總分88分排在第2並不意外，畢竟連7年闖進總冠軍賽的他，就算厄文走人，詹皇續在場上展現王者霸氣難度不高，問題是受到厄文風波衝擊，騎士奪冠機會降低，詹皇面臨的考驗或難關卻變多了。
排在年度MVP預測第3到第5名的球星，分別是馬刺前鋒里歐納德、火箭「大鬍子」哈登與公鹿「字母哥」阿提托康波，韋斯布魯克會跌到第6的主因，當然是保羅喬治加盟雷霆，韋少很難再打出跟上季一樣恐怖的數據或表現。
杜蘭特的勇士隊友柯瑞，僅在這項預測當中排名第7，不過柯瑞從不畏懼外界看衰，或許有了《ESPN》這項預測激勵，柯瑞下個球季更會打出令人驚艷的表現，別忘了他可是2次年度MVP的得主。
(中時電子報)
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