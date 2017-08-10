北韓稱8月中旬完成出擊關島計劃

北韓宣稱將在8月中旬完成一項飛彈襲擊關島附近計劃，以期回應美國川普總統的「烈焰與怒火」。

美國媒體報導，北韓官媒朝中社根據一份由金泰榮(譯音Kim Rak Gyom)將軍公布的最新聲明指出，北韓人民軍戰略部隊，正嚴肅的審核一項瞄準關島的飛彈出擊計劃。這項計劃將在8月中旬完成並送交給負責指揮官。

(中時)