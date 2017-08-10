醫生驚曝 「沒有懷孕」 洪百榕聞訊崩潰大哭
藝人洪百榕和宋達民生下女兒寶妹後，相隔八年肚皮再度傳出好消息，全家人也滿懷期待迎接第三胎報到，不過洪百榕昨天卻在臉書自曝，到醫院產檢結束後，醫生竟宣布她根本「沒有懷孕」，讓她聞訊後當場崩潰大哭。
洪百榕懷有身孕五個多月，日前也開心公佈寶寶性別是帶把的，不過近日產檢結束準備聽診斷結果時，醫生居然當著她面表示根本「沒有懷孕」，這讓她指著大腹便便的肚子直呼不可置信，未料醫生竟回覆「肚子大是因為妳吃太多了」，這答案讓她立刻崩潰大哭，後來才驚覺竟是南柯一夢，讓她頓時鬆了一口氣，對此粉絲也留言關心，希望她保持心情愉快，壓力不要太大才能生出健康寶寶。
(中時電子報)
關鍵字：洪百榕
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