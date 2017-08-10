民進黨批柯P台灣2字難啟齒？挨轟沒種正名

林奏延WHA演說稱中華台北。(中視新聞)

民進黨台北市議員顏若芳5月才把土地測量的樁位點，當成絆腳石要求清查並移除，遭網友群起砲轟。前天顏在臉書發文表示台灣兩個字，對於柯文哲竟是如此難以啟齒，在台灣的世大運卻只敢偷偷的說「Our island-Chinese Taipei」批「柯市府的台北世大運，原來還是中國的主場」依舊慘遭網友砲轟「罵好大聲，那去WHA的時候民進黨用什麼名？」痛批「民進黨沒種正名」、「意識形態鬥爭果然還是綠營拿手」。

前天顏若芳在臉書表示台灣兩個字，對於柯文哲竟是如此難以啟齒，在台灣的世大運卻只敢偷偷的說「Our island-Chinese Taipei」，而中國連團體賽都不派人參加的狀況下，柯文哲到底在貼習近平的屁股幹嘛呢！？建議柯市長乾脆連署名處也一併改成Chief Executive of Chinese Taipei Special Administrative Region Wen-je Ko.直指「柯市府的台北世大運，原來還是中國的主場，只在乎行銷柯文哲，不在乎行銷台灣。」

回顧歷史去年衛福部長林奏延參加WHA發表演說時，以「中華台北」自稱，全程規避「台灣」兩字；另外，今年U12台南世界盃少棒賽，賴清德同樣也為「中華台北」小將表現叫好。

網友質疑「所以民進黨中央做了啥？檢討別人很輕鬆，但別忘記民進黨現在是有能力但沒做事。奧運快到了，世衛用啥名稱大家都記得，最好別讓人有機會嘲諷你們。」、「沒一個完全執政的黨自覺阿，dpp去年WHA、今年賴神辦的12U，有哪個給我用台灣的。」、「幹話黨，不意外哈哈哈」、「好不容易這輩子能看到民進黨完全執政，卻跟屁一樣」、「民進黨有國會有行政，什麼時候要立法禁止中華台北？」、「最討厭dpp這一點，完全執政啥都不敢做，又用這批評別人」。

(中時電子報)