這張學生時期嫩照 改變甄珍的一生
第一代玉女偶像甄珍曾是叱吒電影圈的當紅花旦，16歲舊踏入影壇的甄珍，以精緻顏值、活潑演技讓她打開知名度，並受封亞洲影后，演藝成績相當亮眼，當年正值青春年華的甄珍，會踏入演藝圈，就是由一張照片開啟她的演藝生涯，如今這張照片曝光，甄珍的高顏值更是驚艷眾人。
甄珍上月因在臉書發表長文，揭開與前夫劉家昌和兒子劉子千之間的父子相處真相，突遭臉書停權，急得她一度想到臉書總部澄清，近日甄珍臉書發文權限恢復後，甄珍昨（9日）曬出影響她踏入演藝圈的學生時期照，並寫下：「我的同學寄出這張照片，考取了國聯公司，開始了我的演藝生涯！」
當時正值學生時期的甄珍，氣質清新、五官俏麗，尤其擁濃眉大眼更是讓人印象深刻，甄珍靠這這張照片，參加國聯影業演員招考，並在眾多報名者中脫穎而出，獲得出道機會，甄珍不負眾望、表現亮眼，深受影迷與電影界推崇，成為影壇中耀眼的巨星。
(中時電子報)
關鍵字：甄珍
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