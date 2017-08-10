這張學生時期嫩照 改變甄珍的一生

甄珍曬學生時期照片，改變她的一生，開啟她的演藝生涯。（圖／取材自甄珍臉書）

影壇巨星甄珍。（圖／本報系資料照片）

第一代玉女偶像甄珍曾是叱吒電影圈的當紅花旦，16歲舊踏入影壇的甄珍，以精緻顏值、活潑演技讓她打開知名度，並受封亞洲影后，演藝成績相當亮眼，當年正值青春年華的甄珍，會踏入演藝圈，就是由一張照片開啟她的演藝生涯，如今這張照片曝光，甄珍的高顏值更是驚艷眾人。

甄珍上月因在臉書發表長文，揭開與前夫劉家昌和兒子劉子千之間的父子相處真相，突遭臉書停權，急得她一度想到臉書總部澄清，近日甄珍臉書發文權限恢復後，甄珍昨（9日）曬出影響她踏入演藝圈的學生時期照，並寫下：「我的同學寄出這張照片，考取了國聯公司，開始了我的演藝生涯！」

當時正值學生時期的甄珍，氣質清新、五官俏麗，尤其擁濃眉大眼更是讓人印象深刻，甄珍靠這這張照片，參加國聯影業演員招考，並在眾多報名者中脫穎而出，獲得出道機會，甄珍不負眾望、表現亮眼，深受影迷與電影界推崇，成為影壇中耀眼的巨星。

(中時電子報)