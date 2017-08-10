九寨溝10日凌晨再發四餘震 最強規模4.3

九寨溝震後出現山體滑坡現象。(網路照片)

大陸四川阿壩州九寨溝縣在8日發生規模7.0強震，目前已知有19人遇難、263人受傷。今(10日)凌晨也再度出現四次餘震，其中一次規模達到4.3。

據中國地震台網消息，九寨溝最新地震情況如下：

08月10日05時05分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.16度，東經103.85度）發生規模4.3地震，震源深度26公里。

08月10日03時06分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.14度，東經103.86度）發生規模3.0地震，震源深度24公里。

08月10日03時02分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.22度，東經103.79度）發生規模3.7地震，震源深度19公里。

08月10日02時30分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.15度，東經103.86度）發生規模3.1地震，震源深度26公里。

(中時電子報)