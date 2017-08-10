九寨溝10日凌晨再發四餘震 最強規模4.3
大陸四川阿壩州九寨溝縣在8日發生規模7.0強震，目前已知有19人遇難、263人受傷。今(10日)凌晨也再度出現四次餘震，其中一次規模達到4.3。
據中國地震台網消息，九寨溝最新地震情況如下：
08月10日05時05分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.16度，東經103.85度）發生規模4.3地震，震源深度26公里。
08月10日03時06分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.14度，東經103.86度）發生規模3.0地震，震源深度24公里。
08月10日03時02分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.22度，東經103.79度）發生規模3.7地震，震源深度19公里。
08月10日02時30分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.15度，東經103.86度）發生規模3.1地震，震源深度26公里。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。