九寨溝10日凌晨再發四餘震 最強規模4.3

中時電子報
中時電子報/
九寨溝
九寨溝震後出現山體滑坡現象。(網路照片)

大陸四川阿壩州九寨溝縣在8日發生規模7.0強震，目前已知有19人遇難、263人受傷。今(10日)凌晨也再度出現四次餘震，其中一次規模達到4.3。

據中國地震台網消息，九寨溝最新地震情況如下：

08月10日05時05分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.16度，東經103.85度）發生規模4.3地震，震源深度26公里。

08月10日03時06分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.14度，東經103.86度）發生規模3.0地震，震源深度24公里。

08月10日03時02分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.22度，東經103.79度）發生規模3.7地震，震源深度19公里。

08月10日02時30分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.15度，東經103.86度）發生規模3.1地震，震源深度26公里。

(中時電子報)

關鍵字：九寨溝地震四川餘震
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。