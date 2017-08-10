美國仁慈號醫療船明夏將首度訪日

《產經新聞》報導，美國海軍計劃明天夏季派全球規模最大的「仁慈號(USNS Mercy T-AH-19)」醫療船首次訪問日本，很可能停泊在東京港。

2011年東日本大震災時，東北沿岸的醫院機能全部停擺，日本執政黨議員聯盟向美方提出引進醫院船的請求，獲美方同意。此舉乃有意彰顯堅固的日美同盟關係，同時也展示在突發事態和大型災害發生時的應對能力。

打造醫院船需要莫大的經費，日本政府目前未擁有醫院船。執政黨內提議，災害發生時，醫院船可以在海上救治患者等支援受災者，也有助於充實離島的醫療。這次的仁慈號訪問日本也是希望能讓日本民眾認識到醫院船的功能。

仁慈號全長約272公尺，是世界最大型、最先進的醫療船，是美國海軍用1982年購入的油輪改裝的，改裝工程耗資5億多美元。仁慈號上有1000張以上的病床，還有手術室、燒燙傷病房、牙醫室等，還有輻射治療、核磁共振等完善的醫療設備完善。

(中時)