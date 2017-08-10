「超殺女」被男星嫌胖 片場爆哭！
好萊塢甜美女星克羅伊摩蕾茲過去因為拍了《特攻聯盟》爆紅，她「超殺女」形象深植人心，現年20歲的她更已經是不少人心中的女神。只是近來她接受專訪，透露15歲時，被同片一位男星嘲笑肥胖，讓她難過的在片場痛哭！
克羅伊摩蕾茲近來登上《Variety》封面，在接受訪問時，更自爆自己15歲拍片時，曾被同片演員嫌胖，對方嘲笑她「我現實中不會跟妳談戀愛！」她好奇反問「什麼？」對方就直接說「妳太胖了！」讓克羅伊直言「他是讓我在片場爆哭的演員！」
而克羅伊摩蕾茲15歲時所拍的片，根據推斷，很有可能是《特攻聯盟2》或是《魔女嘉莉》！她坦言在被嘲笑後，「那時真的很不開心，15歲時真是經歷了一段非常黑暗的時光。」
(中時電子報)
關鍵字：克羅伊摩蕾茲
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