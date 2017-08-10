政軍兵推短片暗藏密碼？游梓翔：好大一個亂字

政軍兵推影片打出「區域的穩定」、「國家的發展」和「民眾的福祉」3行字幕時，後面剛好有1個大大的「亂」字招牌。（擷取自國防部發言人臉書）

國防部發言人臉書昨下午發布長度約近4分鐘的政軍兵推影片，片中有模擬敵軍來襲，總統蔡英文發表告全國同胞書的畫面。不過影片一開始，打出「區域的穩定」、「國家的發展」和「民眾的福祉」3行字幕時，後面剛好有1個大大的「亂」字招牌。對此，世新大學教授游梓翔表示這短短的影片，竟出現恐被解讀為暗藏「密碼」的疏漏，專業度需再加強。

國防部昨天在發言人臉書粉絲專頁公布長度約近4分鐘的政軍兵推影片，影片中模擬敵軍來襲、國家基礎設施遭破壞等情節，各部會代表進入指揮中心，互相協調合作應變緊急狀況。

影片中有蔡總統身穿數位迷彩外套在指揮所內發表告全國同胞書的畫面。蔡總統表示，破壞基礎設施行為，政府一定嚴辦，為了確保國家總和戰力絕對發揮，確保所有國人生命安全及權益，請隨時注意來自政府定期發布的最新訊息。

蔡總統也向國人信心喊話，她說：「各位國人同胞，我是總統蔡英文，武力不會讓中華民國屈服，只要台灣人團結起來，自由民主終將戰勝一切，台灣人會團結一心，沒有人可以從我們的手裡，把台灣的自由民主搶走。」

然而，影片曝光後，卻被發現藏有「亮點」。游梓翔說，影片中的一個畫面讓他很難不注意。當影片打出「區域的穩定」、「國家的發展」和「民眾的福祉」三行字幕時，後面竟出現了一個大大的「亂」字招牌，看來就像為「區域的穩定」「國家的發展」和「民眾的福祉」下了個「亂」的結論。他說，這短短不到四分鐘的影片，竟出現這種可能被解讀為暗藏「密碼」的疏漏，專業度需要再加強。

(中時電子報)