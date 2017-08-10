英開創性療法首階試驗 成功減緩1型糖尿病療法
最近在英國進行的創新1型糖尿病療法人體實驗，成功減緩病情發展，雖然仍須較大規模的實驗證明有效，若真的成功1型糖尿病患有天將不用再每天施打胰島素。
英國國家健康研究機構的生物醫療研究中心(Biomedical Research Centre)過去6的月來，每2或4周就對27名志願者施打一次新療法，結果證實這個療法對人體而言是安全的，而且病情有減緩的趨勢，志願者在試驗過程中也不用增加胰島素劑量。倫敦國王學院教授Mark Peakman說這創下一里程碑，因為這是首次進行這樣的試驗。
1型糖尿病患者的免疫系統會攻擊其Beta細胞，這個細胞的功能是控制胰島素、確保血糖濃度穩定。這個新療法試圖避免讓這型糖尿病影響免疫系統的平衡。免疫系統雖然可攻擊入侵物質，但其調節T細胞也可穩定免疫反應、避免攻擊人體自身組職。新療法讓志願者的調節T細胞接觸到Beta細胞的蛋白質碎片、以增強T細胞。
這個新療法對罹患1型糖尿病1年內的病患較有效，因為這時他們體內仍殘留約5分之1的Beta細胞，1年以上的病患體內幾乎已經沒有任何Beta細胞。
即使只是維持Beta細胞的數量也可控制糖尿病病情，但醫學家的最終目標是早期預防甚至是防止糖尿病發生。目前這個新療法尚無法確定可以遏止1型糖尿病，仍需要更大規模的試驗。
1型糖尿病患者的胰臟無法釋放任何胰島素，這種糖尿病可發生在任何年齡的人身上，但通常都在40歲前，尤其是孩童時期。2型糖尿病通常在中高年齡時發病，主要原因是身體產生的胰島素不夠多，或是細胞對胰島素無反應等，病因往往跟生活習慣和肥胖有關。
(中時電子報)
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