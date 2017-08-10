看17年前的報紙 蔡主委打臉蔡總統

前海基會副董事長高孔廉，找出17年陸委會主委蔡英文在立法院談「一個中國」的報導，疑惑為何今天的蔡英文想法完全相反。（取自高孔廉臉書）

前海基會副董事長兼秘書長高孔廉，在臉書貼出2張17年前的工商時報照片，內容是立法院公報第89卷第41期院會紀錄。當時的陸委會主委蔡英文表示「台灣無法逃避『一個中國』問題，從文化、地理來看，『未來的一個中國』是台灣民眾唯一的選擇。今昔相較，高孔廉疑惑當時陸委會主委跟今天的身份，是否想法完全相反了。

高孔廉臉書貼出一則工商時報在民國89年8月4日的報導，標題為「蔡英文：未來一中是唯一選擇」，內文寫道「陸委會主委蔡英文表示，「『一個中國』是我們必須面對的問題，台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國的問題。...蔡英文認為，無論統一、台獨或維持現狀，台灣人民只有一個選擇，就是未來的『一個中國』。她指出，台灣除了少數原住民外，大部分都是從中國大陸移民而來，雖然台灣是一個開放性的多元文化，但中國文化仍是核心。」

而另外一張照片則是立法院公報第89卷第41期院會紀錄，蔡主委說：「我們的一個中國各自表述是在一九九二年所談的過程，在我們的立場，是各自表述一個中國」。

立委陳超明追問：「就是說中國大陸講他的中華人民共和國，台灣就說我們的中華民國是嗎？」，蔡英文回應：「對！因為憲法上是講中華民國」。

(中時電子報)