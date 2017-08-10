看17年前的報紙 蔡主委打臉蔡總統
前海基會副董事長兼秘書長高孔廉，在臉書貼出2張17年前的工商時報照片，內容是立法院公報第89卷第41期院會紀錄。當時的陸委會主委蔡英文表示「台灣無法逃避『一個中國』問題，從文化、地理來看，『未來的一個中國』是台灣民眾唯一的選擇。今昔相較，高孔廉疑惑當時陸委會主委跟今天的身份，是否想法完全相反了。
高孔廉臉書貼出一則工商時報在民國89年8月4日的報導，標題為「蔡英文：未來一中是唯一選擇」，內文寫道「陸委會主委蔡英文表示，「『一個中國』是我們必須面對的問題，台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國的問題。...蔡英文認為，無論統一、台獨或維持現狀，台灣人民只有一個選擇，就是未來的『一個中國』。她指出，台灣除了少數原住民外，大部分都是從中國大陸移民而來，雖然台灣是一個開放性的多元文化，但中國文化仍是核心。」
而另外一張照片則是立法院公報第89卷第41期院會紀錄，蔡主委說：「我們的一個中國各自表述是在一九九二年所談的過程，在我們的立場，是各自表述一個中國」。
立委陳超明追問：「就是說中國大陸講他的中華人民共和國，台灣就說我們的中華民國是嗎？」，蔡英文回應：「對！因為憲法上是講中華民國」。
(中時電子報)
文章來源：高孔廉臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。