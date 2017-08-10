永春都更同意戶 最高行政法院陳情
永春都更案同意戶們今（10）日早上到最高行政法院門口前面，提出陳情，希望重新檢視永春都更案，並且深入了解都市更新的每一段過程，並不是提告的人才是住戶，而是其他住戶一直在不斷努力，都同意市政府的都市更新計畫而且希望趕快回家。
永春都更案同意戶自救會指出，雖然最高行政判決已定讞，但是自救會還是想表達意見。
首先，是都市更新歷程，這個有爭議性的都市更新案已經跑了16年了，期間經過許多行政程序、市政府及委員放大檢視嚴格把關審查，就是怕有疏漏造成無法控制的狀況，住戶從不反對及異議全力配合，同意比例也由原先的96%共同努力說服鄰居到99%，後續辦理變更計畫也一路配合到現在，好不容易核准通過並開工興建。現在，居然因為一戶釘子戶的不同意，判決全體同意戶認同的建案須撤銷，這不但是前所未聞且是絕無僅有，讓大家的努力一夕之間歸零，單純只想回家的夢也碎了。
同意戶希望法官們，在看待永春案時，能考量全盤的歷程及資料證據，而不是單一釘子戶所提出的質疑便下判斷。
另外，同意戶也不滿判決結果，因為如果不同意戶不配合程序選屋，在市政府審查期間也沒意見，直到計畫核定後再向司法機關提告權益受損，無視其他全體同意戶的已認可權益，最後取得勝訴判決，不就是司法鼓勵大家當反對戶，用卡位及抽籤方式去奪取想要的房子嗎？
(工商)
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