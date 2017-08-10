林心如舊愛唐季禮 傳將娶小25歲女友

唐季禮傳將和同居女友結婚。(圖／本報系資料照、翻攝東網)

唐季禮申請排期結婚。(圖／翻攝東網)

成龍御用導演唐季禮，曾和林心如、藤原紀香傳過緋聞，57歲的他現爆出好消息，將和小25歲女友結婚，不過太低調，身邊好友都不知情。

據港媒報導，從婚姻登記處發現一個和唐季禮名字及生日均相同的男子，將與一名32歲女子劉芊妤申請排期結婚，兩人居住上海同一寓所，男方婚姻狀況顯示為「離婚」。唐季禮感情生活精彩，曾和藤原紀香、林心如傳過緋聞，更多次被拍到和林心如約會還蜜遊泰國，不過兩人始終沒承認交往。

對於婚事傳出，唐季禮及好拍檔成龍都未回應，而資深導演陳勳奇則表示對婚訊不知情。

(中時電子報)