林心如舊愛唐季禮 傳將娶小25歲女友
成龍御用導演唐季禮，曾和林心如、藤原紀香傳過緋聞，57歲的他現爆出好消息，將和小25歲女友結婚，不過太低調，身邊好友都不知情。
據港媒報導，從婚姻登記處發現一個和唐季禮名字及生日均相同的男子，將與一名32歲女子劉芊妤申請排期結婚，兩人居住上海同一寓所，男方婚姻狀況顯示為「離婚」。唐季禮感情生活精彩，曾和藤原紀香、林心如傳過緋聞，更多次被拍到和林心如約會還蜜遊泰國，不過兩人始終沒承認交往。
對於婚事傳出，唐季禮及好拍檔成龍都未回應，而資深導演陳勳奇則表示對婚訊不知情。
(中時電子報)
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