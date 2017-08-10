MLB》大聯盟綽號球衣日 陳偉殷變「秤重」？
美國大聯盟8月舉辦「球員周」，26日到28日讓球員穿上綽號球衣，盡情展現個人特色。大聯盟Cut 4網站選出最有趣的11個綽號，台灣旅美左投陳偉殷上榜，他球衣背面繡上和英文名字「Wei Yin」音近的「Weigh-in」，也就是比賽前的「秤重」，讓人莞爾一笑。
今天大聯盟各隊綽號球衣提早曝光，洋基「怪力男」賈吉(Aaron Judge)，球衣將有「全體肅立（All Rise）」字樣，以符合他的「法官」綽號。韓職3屆全壘打王譚姆斯(Eric Thames)，今年回鍋大聯盟，球衣將繡「Sang Nam Ja」，發音在韓文意思為「真男人」。
球員穿上綽號球衣，對大聯盟是創舉，但中職早在3年前就出現。桃猿在2014年就有綽號球衣，如「大王」王柏融、「鄉長」陳禹勳等，不過因聯盟規定，目前只能在春訓和熱身賽時穿。中職球員若在身分證上註有原住民名字，則可在球衣使用，如中信兄弟林智勝的「Ngayaw Ake」(乃耀．阿給)。
(中時電子報)
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