美國成世界之霸 王丰：因美國避境內打戰
朝鮮半島緊張局勢急遽升高，北韓領導人金正恩與美國總統川普隔海互槓，全球陷核戰憂懼。作家王丰認為，金家王朝骨子裡存在著好戰因子。但北韓這國家的命，其實是中國人幫它撿回來的，若不是中國人民志願軍參戰，金家王朝早就完蛋了。另外，王也提及，從中華民族興亡的角度思索，我們應該避戰。因美國之所以能成為今日世界之霸，就是在過去兩百多年歷史中，美國總是避戰-避免戰爭在自己國境內打。
王丰表示鄰近我國的亞洲兩個「四戰之地」，中印邊界，朝鮮半島，同時面臨攤牌危機。而大陸當前最棘手的，除了朝鮮半島，還有印度阿三，如果東海再有波動，那就是三面作戰了。至於台海，那就更不敢想下去了…。
而打仗，對老一輩中國人而言，是家常便飯。王丰說「我們上一代就是在憂患戰亂中成長壯大的。我們聽過老人家講述過許多戰爭年代的苦難，悲苦，只是，我們從未身歷其境，我們希望戰爭永遠只存在歷史之中。」
從中華民族興亡的角度思索，王丰認為「我們應該避戰。」因為美國之所以能成為今日世界之霸，就是在過去兩百多年歷史中，美國總是避戰-避免戰爭在自己國境內打，爭取戰爭在別人的國境內打，而美國賺淨軍火發淨戰爭財。別人數屍體，老美點鈔票。
(中時電子報)
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