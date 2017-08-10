想裝修看這裡！建築材料全面進化 輕質隔間磚防火又隔音

居家隔間除了舊屋中常見的紅磚隔間，還有什麼呢？一般人都喜歡厚實牢固的隔間牆，覺得比較安全踏實，不過這樣的觀念可能得開始改變，近年隨著建築樓層逐漸增高，琉金花開室內設計總監陳思翰就質疑，建造紅磚隔間牆所帶來的重量，可能跟不上建築成長的腳步，並表示為追求更輕量化的空間，輕隔間施工已漸漸成為主流。

而現在舊屋翻新或室內裝修也有了隔間建材新選擇！近來一種兼具美觀與環保潮流的「綠能防潮石膏磚」來勢洶洶，相當受到隔間牆同業間的關注，據寶富興實業有限公司指出，依他們在住宅建材產品方面耕耘許久的經驗，這是為因應世界趨勢及台灣潮濕多雨的氣候所改良出的新產品。

使用綠能防潮石膏磚做室內輕隔間，乾式工法快速平整、現場乾淨整潔。圖/寶富興提供

放在水中竟然會浮起來的「輕量」石膏磚體，擁有優異的防火、隔音、節能功效。圖/寶富興提供

目前國內輕隔間建材可分為「濕式輕隔間灌漿牆」和「乾式輕隔間牆」，寶富興總經銷商的總經理陳明勇，拿出過去媒體報導資料表示，溼式輕隔間內灌輕質混凝土，填充隔間內部的原料採用水泥、砂、保麗龍球之混合砂漿來填充，雖然重量輕、施作速度快，但隔音效果差，且保麗龍無法耐高溫，恐怕會讓民眾在健康層面上出現疑慮。

另外他也強調，石膏磚在歐洲已經有200年歷史，相較於傳統輕隔間，重量更輕、施工速度更快、價格更低；並有多項SGS認證，單點可掛重60公斤，不易龜裂、3小時以上的高防火時效、隔音可達48分貝等優勢，目前在澳門6星級飯店都是採用以石膏磚當隔間牆，相信不久的將來會看到台灣有更多石膏磚的實際應用案例。

綠能防潮石膏磚超高吊掛力，單點可掛重60公斤以上。圖/寶富興提供

隨著科技的發展，新型建築材料更是日新月異，不但具備環保理念，也將建築與居家品質提升到全新的層次，滿足消費者隔間牆多功能牆體的需求。

(中時電子報)