陳歐珀：沒電的話 台電就先停電
民進黨立委陳歐珀有意參選2018年宜蘭縣長，他今天上廣播節目專訪時，談及近來夏日用電緊繃問題，公家機關因此下午1到3點實施禁開冷氣。陳說，政府要苦民所苦，現在限制公務員用電太廣泛，重中之重應限制經濟部跟台電用電，如此才知道應積極發展再生能源。陳強調，一直嚇民眾沒電的作法不好，「真的沒電，台電就先停電」。
陳歐珀說，和平電廠一年生產132萬瓩，僅佔備載容量4%，卻因颱風後倒塌造成全國用電震盪，但過去經濟部與台電一再鼓吹用核電，現在應轉而積極發展再生能源、綠電，「民進黨沒做好，下一個政黨也會做好」。
陳強調，限制台電用電不是節電，限制後才知道沒有電的恐怖，趕快發展綠能，不要再迷思要發展核能。
主持人周玉蔻追問陳，會不會認為台電是「放羊的孩子」，每天講電不夠，是想要重啟核電？陳說，他認為有部分台電人員是這樣想，「如果真的沒電，就是台電先停電」，他不同意台電一直嚇民眾沒電的作法。
(中時)
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