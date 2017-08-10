「得益」於北韓 F-35戰機廠商洛馬股價再創新高

以色列空軍首架F-35戰機試飛。（圖/以色列空軍網站）

據美國CNBC新聞網報導，隨著美國總統川普（Donald Trump）和北韓之間強硬的對抗持續進行，讓亞太地區的緊張局勢也快速升溫，不僅讓兩國軍方的態度倍受關注，手握武器製造技術的各大廠商也間接「得益」。新一代隱匿戰機F-35（F-35 Lightning II）的製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、愛國者飛彈（MIM-104 Patriot）製造商雷神（Raytheon）和RQ-4全球鷹無人飛機（RQ-4 Global Hawk）廠商諾格（Northrop Grumman），都在這波局勢中創下股價新高的紀錄，成為美朝雙邊最實際的獲利者。洛馬的股價來到305.22美元（約9,249.53台幣），比昨日小漲5美元（約151.5台幣）。

事實上，雖被多方詬病售價過高，但從近一年來F-35戰機的訂單與銷售量來看，其潛在市場仍相當龐大，而且對洛馬公司來說，目前已取得的訂單額度，已足夠他們維持數年的獲利和銷售成績。而雷神則因協助設置薩德系統（THAAD），以及多款如愛國者飛彈的產品，也持續在國際武器市場上大有斬獲；諾格則有新一代無人機的噱頭，加上美國海軍仍持續擴大航母和艦艇的建造，也使相對低調的他們，也成為眾多投資人看好的標的。

美軍新一代RQ-4全球鷹無人飛機。（圖/美國空軍）

美國國防武器製造商洛克希德馬丁的股價再創新高。（圖/Google Finance）

美國媒體指出，從去年川普當選至今，美股中的國防類指數型證券投資信託基金（ETF）大漲29%，相較於同期的S&P 500指數平均漲幅為16%，顯得更加地活躍。除了股市好表現，川普政府於2月份砸下6,030億美元（約18.3兆台幣）巨資於國防升級，更使這批國防武器商直接受會於「讓美國強大」的政策，成為市場當紅炸子雞。

(中時電子報)