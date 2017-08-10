NBA》墨西哥例行賽 林書豪對上韋斯布魯克
邁入第25個年頭的NBA墨西哥例行賽，下個球季將以林書豪領軍的籃網當作主角！NBA於10日公布，籃網12月8日前往墨西哥跟雷霆進行海外例行賽，豪哥將與上季年度MVP韋斯布魯克正面交鋒，12月10日換跟熱火交手。
NBA從1992年開始在墨西哥舉辦海外例行賽，讓墨西哥成為除了美國與加拿大以外，舉辦過最多NBA例行賽的國家，今年1月就派出太陽前往墨西哥跟馬刺、小牛交過手，如今下個球季墨西哥海外例行賽的主角變成籃網。
籃網新球季跟雷霆在墨西哥的交手，恰巧是墨西哥海外例行賽舉辦第25年的第25場比賽，意義當然格外不同，屆時籃網的林書豪、羅素全新後場組合，將會面對韋斯布魯克搭配保羅喬治的強大考驗，豪哥勢必相當興奮。
就算12月10日換跟熱火碰頭，籃網也不好打，畢竟熱火擁有明星中鋒懷塞德，可以充分考驗籃網的內線劣勢，熱火當前也在積極爭搶厄文當中，假如到時候林書豪在場上遭遇厄文，也不是不可能的事情。
「今年在墨西哥城舉辦的第1場比賽，剛好碰上墨西哥海外賽第25周年，這將是我們跟墨西哥球迷的重要里程碑，」NBA總裁席爾佛表示，「也在表示我們極力增強我們跟墨西哥與拉丁美洲的連結關係。」
(中時電子報)
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