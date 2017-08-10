廣三SOGO上午才做消防演練 晚間就起火
台中廣三SOGO百貨昨(9日)晚間美食街一家越南小吃館排煙館冒出濃煙，幸好業者依照法規上午才進行過消防演練，火警發生時自衛消防編組立即啟動，疏散顧客及館內員工，自動撒水設備、排煙設備、火警自動警報設備等消防安全設備都也常動作，使災害損失得以減至最低，唯考量消費者安全，今（10日）天廣三SOGO休館一天，全面做安全檢視。
廣三SOGO百貨昨（9）日傳出頂樓冒出大量白煙，消防局獲報後出動救災、救護車輛23輛，人員共85人前往搶救，消防局長蕭煥章也趕赴現場指揮。經查是百貨15樓越南美食商家雜物間起火燃燒，該樓層員工於3分鐘內啟動自衛消防編組，使用室內消防栓滅火並進行民眾疏散。
初期雜物間火勢雖受侷限，但仍延燒至隔間排油煙管，使濃煙沿樓層管道間往頂樓竄升。消防人員到場後佈署水線，並使用熱顯像儀(TIC)確認起火點，射水撲滅火勢，隨後加強排煙。台中市消防局指出，此次火警共疏散800位民眾，造成2名員工輕微嗆傷，燃燒面積約10平方公尺，財物損失約15萬元。
消防局調查，這次火警案件發生時，百貨公司的自動撒水設備、排煙設備、火警自動警報設備等消防安全設備均正常動作，最近一次消防安全設備檢修申報於6月7日完成，自衛消防編組部分則於5月19日取得本年度驗證，使員工臨危不亂，立即啟動自衛消防編組，場所內全棟人員迅速疏散完成，將災害損失減至最低。
消防局表示，廣三SOGO百貨除於今年5月取得106年自衛消防編組驗證，昨日上午亦自主進行自衛編組訓練，為下半年度應進行的自衛消防演練預做準備，沒想到晚上就派上用場。
消防局也藉此機會呼籲民眾居安思危，各類場所務必定期檢修消防安全設備及落實自衛消防編組，以維護場所人員及財產安全。
(中時)
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