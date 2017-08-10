偷吃已婚男演婚姻破裂 女星再傳出曖昧情
港星黃子恆靠著《仁心解碼II》、《衝上雲霄II》等劇，躍升戲劇圈一線男主角，不過卻爆出和人妻歌手裕美大搞婚外情，導致對方婚姻破裂，事後更拍影片致歉，等於間接坦承戀情，未料近日裕美被爆出疑似有新歡，而且對方還是台灣人。
根據《香港蘋果》報導，裕美與斯文戴眼鏡熟男共進晚餐，被媒體追問時表示對方是來自台灣的朋友，至於未來是否有機會發展成為戀人?裕美語帶保留表示「暫時不會考慮，所有情侶都是先從朋友做起，人家可能不喜歡我」，但卻忍不住反問記者「他像在追我嗎」？對於有過失敗的戀愛經驗，她表示希望能多了解彼此再看看，但不排斥遠距離戀情，言下之意對對方似乎略有好感。
(中時電子報)
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