自由行 俄偵察機低空飛越華府、五角大廈

一架俄羅斯空軍圖波列夫圖-154非武裝偵察機周三低空飛越美國國會大廈，國防部與中情局等白宮附近高度警戒區，圖為圖-154的資料照。（圖/俄羅斯衛星網）

一架俄羅斯非武裝偵察機周三低空飛越美國國會大廈、國防部，中情局（CIA），大衛營與安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。不過，美國並未抗議。

據CNN報導，根據開放天空條約（Treaty on Open Skies），非武裝偵察機可在34個簽約國全境飛行，而美俄都是簽約國。

俄羅斯空軍圖波列夫圖-154（Tupolev Tu-154）3引擎噴射機周三下午以約3,700英尺（約1,130米）的高度，飛越華盛頓市中心，與位於馬里蘭州美國總統座機空軍一號所在的安德魯聯合基地。

這架俄羅斯飛機獲得美方許可，進入白宮附近高度警戒的P-56領空。

據兩名熟知這次開放領空飛行的消息人士透露，繼當天的首度飛行後，同一架俄羅斯軍機將在下午5-6點，飛越美國總統川普正在度假的新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）。

(中時電子報)