洋基激戰藍鳥 田中將大4局就退場
(10:33更新文圖)洋基日籍強投田中將大，今在客場面對藍鳥，只投4局，被敲含陽春炮的2安，罕見投出5次保送，失3分、2責失退場。比賽打完7局，洋基6比5領先藍鳥，田中將大先發不滿5局，確定沒有勝投資格。
田中賽前自責分率高達4.93，今尬藍鳥打線，主要因保送誤事。田中2局先投保送，再被敲二壘打，藍鳥再靠內野滾地送回三壘跑者，得分破蛋。3局，洋基捕手妨礙打擊，打者上壘，田中再送2保送，滿壘後藍鳥靠高飛犧牲打得第2分。
5局下，田中將大的指叉球，被首位打者包提斯塔(Jose Bautista)咬中，擊出左中外野陽春炮；接著田中對昨天雙響炮的唐納森(Josh Donaldson)連投4顆壞球後退場。田中主投4局，用88球，有53顆好球。
(中時電子報)
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