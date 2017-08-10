LINE抓姦！上原多香子這句話逼夫上吊身亡
日本「SPEED」團員上原多香子和歌手老公TEEN結婚後，2014年TEEN居然上吊自殺身亡，不過近來TEEN的弟弟公開遺書，揭發上原多香子不倫的大八卦，如今最新消息也曝光，據悉TEEN當時在LINE看到老婆和男星阿部力大搞曖昧，她更說了想和對方生孩子，讓TEEN大受打擊，疑似就是壓垮他的最後一根稻草！
上原多香子被爆因為不倫震驚各界，沒想到亡夫TEEN的弟弟如今揭發更不為人知的殘酷事實，據悉TEEN過世後，上原多香子曾把他的手機交還給公婆，回去後才發現手機裡有他發現上原多香子與阿部力的親密合照與對話截圖。
其中上原多香子就曾和阿部力表態「很想放棄一切找你」、「雖然和老公一起生活，但還是會一直想你」，但最讓TEEN不能接受的，恐怕是兩人在對話中表達想一起生小孩的事。
據悉TEEN與上原多香子結婚後也想要有小孩，但卻遲遲沒有進展，檢查後才知道是TEEN的問題，因此老婆搞不倫要小孩，這恐怕是讓他最感到悲傷的，進而才會選擇自殺了結。
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關鍵字：上原多香子
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