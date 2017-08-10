連5天高溫 鄭明典警告：就醫人數開始增加

氣象局科技中心主任鄭明典警告，連續高溫恐影響健康，要多關心身邊人，一有狀況馬上就醫。圖為台北街頭。（報系資料照 方濬哲攝）

連5天高溫圖。（取自鄭明典臉書）

近日全台每天都是「烤蕃薯」天氣，熱得讓人不想出門。然而高溫除了可能帶來中暑、脫水、曬傷等危險，還有更恐怖的潛藏危機！中央氣象局科技中心主任鄭明典提出警告，「高溫影響有遲滯效應」，5天以上的連續高溫，就醫人數就會開始增加。

鄭明典在臉書貼文指出，低溫對健康的影響比較直接，沒有時間落後的情況。高溫的影響就很不一樣，人體對高溫有一定的承受能力，有足夠的復原時間，通常是不會出現任何症狀。

但是，現在北部都會區已經出現5天以上的連續高溫，而且低溫都明顯的高於28度。根據參考文獻，連續高溫持續5天以上，就醫人數就會開始增加。

鄭明典特別提醒大家，要關心一下周邊的人，發現異樣就建議馬上就醫。

(中時電子報)