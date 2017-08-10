小布驚爆世紀大復合 戒酒挽回裘莉心

小布驚爆靠戒酒挽回裘莉。（圖／達志影像）

好萊塢銀色夫妻布萊德彼特與安潔莉那裘莉去年9月訴請離婚，震驚全世界，不過現卻有知情人士表示，他們不會離婚了，小布藉由戒酒來挽回裘莉的心，兩人驚爆世紀大復合。

據外媒報導，布裘對外雖宣布離婚，但遲未提出結束婚姻的訴訟，雙方為了孩子持續溝通相處，小布也釋出善意，希望以戒酒來挽回裘莉的信任，裘莉也向友人透露，如果小布真的改過戒酒，可以擔負起一家之主應有的責任，就考慮和他復合。現6名子女的監護全都在裘莉這，她很享受和孩子相處的時光。

(中時電子報)