槍擊蔡正元服務處 翁炳堯控馬英九等人教唆殺人

翁炳堯(圖中)。(陳志賢攝)

律師周武榮連日爆料中影案，今早10時15分偕同2007年曾涉及槍擊前立委蔡正元服務處的翁炳堯，到台北地檢署自首偽證罪，翁並告發國民黨前主席馬英九、中影董事長郭台強、羅玉珍夫婦、前中影副董莊婉均4人指示他在當年國民黨中常委選舉時，至蔡正元南港服務處開槍示警，藉此逼退蔡辭去中影董事長，涉嫌教唆殺人。

翁男說，2007年7月28日國民黨選舉中常委時，他教唆友人至時任中影董事長及國民黨中常委的蔡正元南港服務處開槍示警，遭法院以預備殺人等罪判刑確定。他當初受託開槍，價碼是中影成交價32億的一成3.2億，

但他在台北、士林地檢署檢察官2度訊問時，詢及是否曾於台南與郭台強會面一事作偽證，他替幕後藏鏡人頂罪，卻只拿到2000萬，他出獄後還被友人質疑暗吞槍擊案尾款。

翁認為，郭台強，羅玉珍，莊婉均因中影遭蔡佔據，危及郭台強等人主控中影之權力，設計在國民黨中常委選舉時，要求他至蔡正元南港服務處開槍示警。槍擊事件後，蔡中常委落選並於7月30日辭去中影董事長，郭台強為槍擊事件最大得利者。他係遭利用為槍擊工具，遂行逼退蔡擔任國民黨中常委及中影董事長目的。

翁說，當初沒誠實供述郭台強等人涉案，是因顧及槍擊案仍有槍擊報酬尾款3億元沒拿到，為免友人無法因槍擊案而獲得合理補償，並慮及馬英九時任總統大位，才噤聲作不實陳述。

(中時)