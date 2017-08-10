蔡允諾非核非碳 唐湘龍：台人怎這麼好騙？

政治評論家唐湘龍諷刺表示，民進黨政府、蔡英文總統有一點令人佩服，竟然可以同時許諾「非核」與「非碳」。(中時資料照,合成圖)

總統蔡英文在選前曾拋出「執政後不會缺電，並會逐步達成非核家園理想」的承諾，不過近日卻讓台灣深陷限電危機。政治評論家唐湘龍說，民進黨政府、蔡英文總統有一點令人佩服，竟然可以同時許諾「非核」與「非碳」。他說2025的非核家園如果要達標，只能不停燒東西。非核之後的五年，2030的低碳能達標嗎？唐湘龍諷刺「台灣人，你怎麼這麼好騙？」

總統蔡英文在選前曾拋出「執政後不會缺電，並會逐步達成非核家園理想」的承諾，不過近日卻讓台灣深陷限電危機。政治評論家唐湘龍說，相較非核家園，非碳比較重要，他表示民進黨政府、蔡英文總統只有一點令人佩服，「竟然可以同時許諾『非核』與『非碳』，什麼都答應，先騙到手再說」。他諷刺表示，從來沒聽過民進黨說過有什麼事是他們想做但做不到的。

唐湘龍在NOWNEWS名家論壇中指出，「非核家園」是內部的政治承諾。是台灣在「以綠為尚」，自欺欺人30年的結果；但「非碳家園」就不是自由選擇了。「非碳」關乎溫室效應，關乎正負2度C，關乎碳稅交易，關乎未來的全球碳管制、碳制裁。

唐湘龍表示，民進黨政府、蔡英文總統令人佩服的地方其實只有一點，竟然可以同時許諾「非核」與「非碳」。太擅長跟選民談戀愛，什麼都答應，先騙到手再說。他說他從來沒聽過民進黨說過有什麼事是他們想做但做不到的。「稍微理智一點也知道，一種政治上的『馬多夫騙局』。詐騙，但選民就是好騙」。

唐湘龍提及，去年台灣的電力來源幾乎全部都是用燒的。火力發電占比82%，尤其燃煤發電36%，通通不減反增。他說替代能源項目裡，水力占一半。剩下的一半裡，又有一半是用燒的，把垃圾焚化爐都算進了。真正你以為的風力、太陽能、生質能源占總發電量不到1%。唐說2025的非核家園如果要達標，只能不停燒東西。非核之後的五年，2030的低碳能達標嗎？唐湘龍諷刺「台灣人，你怎麼這麼好騙？」

「蔡總統執政第一年，『減碳』就破功了」。唐湘龍納悶，為什麼每年秋冬季節就聽到大家出來反霧霾，反火力？北部在反核，南部在反火，這是平行時空嗎？他表示，核能越來越少了，排碳越來越多了。「2025非核成功之日，大概就是霧霾籠罩之時，那不是非核、非碳的問題而已，那是一個非人家園，你不會想住的地方」。

(中時電子報)